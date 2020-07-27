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Минэнерго Украины хочет запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 2022 года

В стране "достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности", указала и.о. главы ведомства Ольга Буславец

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, который предусматривает временный запрет импорта электрической электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года. Об этом сообщила в понедельник на брифинге и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну, потому что по всем расчетам на этот год и на следующий мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии", - пояснила она.

При этом Буславец отметила, что на сегодня "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Белоруссию.

В апреле Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, которые не являются участниками Энергетического сообщества. Комиссия решила аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, не состоящими в сообществе.

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БелоруссияУкраинаРоссия
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