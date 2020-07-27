РЖД не планируют строить новые ж/д линии и вырубать леса вдоль береговой линии Байкала

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. РЖД не планируют строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"Проекты по развитию железных дорог, которые ОАО "РЖД" реализует на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, не предусматривают строительство новых линий железных дорог и вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал. Речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними, включая приведение полосы отвода в нормативное состояние, строительство дополнительных путей и некоторых технологических объектов вдоль БАМа и Транссиба", - пояснил представитель холдинга.

Экологичные магистрали

В РЖД напомнили, что в состав Байкальской природной территории входят озеро Байкал, а также обширные территории, прилегающие к озеру Байкал на расстоянии до 200 километров. Исторически на этих землях проходят тысячи километров железнодорожных путей, формирующих Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Развитие Восточного полигона железных дорог при этом предусматривает использование самого экологически чистого вида тяги - электрификацию линий БАМа, для чего также потребуется строительство тяговых подстанций и модернизация локомотивных депо.

Представитель РЖД подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о строительстве новых линий железных дорог вдоль береговой линии озера Байкал и вырубке для этого лесных массивов, запрещено и строительство жилых и рекреационных объектов на этих территориях. Но некоторые технологические железнодорожные объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры.

"При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (5 саженцев на каждое дерево), строительство очистных сооружений. Дополнительный экологический эффект будет достигнут за счет использования в перевозках электровозов, улучшится и транспортная доступность для местных жителей за счет строительства разноуровневых пересечений железных и автомобильных дорог", - заключили в компании.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит президента России Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД. Документ, одобренный в пятницу Советом федерации, разрешает, в частности, не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных, писало издание.