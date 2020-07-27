В Хабаровском крае намерены запустить производство экранопланов

ТАСС, 27 июля. Компания "Орион" планирует организовать в Хабаровском крае производство экранопланов, которые можно будет использовать на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, которое осуществляет полеты над водой на высоте нескольких метров. По международной классификации оно относится к морским судам.

"Компания ООО "ЭО "ОРИОН" планирует запустить производство экранопланов. Содействие проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В настоящее время обсуждается создание головного образца экраноплана вместимостью до 50 пассажиров, его опытная эксплуатация и сертификация с последующей организацией серийного производства (до 15 штук в год), а также организация коммерческой эксплуатации на маршрутах по территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ", - говорится в сообщении.

Производство планируется локализовать в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). По данным представителей компании, в перспективе возможно наладить экспорт созданных экранопланов.

"Предварительно был проведен анализ возможности применения различных транспортных средств на существующих маршрутах и подтверждена целесообразность применения экраноплана "Орион-20М" на существующих маршрутах. Для запуска проекта будет создана специальная компания. Сейчас обсуждается возможность поддержки проекта со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока. Для этого идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума", - приводятся в сообщении слова директора АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексея Чепурных.

По данным АПИ, компания "Орион" основана в 2002 году, она производит и поставляет экранопланы и экранолеты собственной разработки, проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области. За время производства собрано шесть двухмоторных экранопланов "Орион-14". Создан прототип двухмоторного экраноплана "Орион-20" - образец принял участие в учениях МЧС по ликвидации пожаров и ЧС, опыт его использования был признан успешным.