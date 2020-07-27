Минсельхоз рассмотрит предложение о компенсации ущерба аграриев из-за непогоды

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России рассмотрит предложение Национального плодоовощного союза о компенсации ущерба аграриев из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России получил обращение "Национального плодоовощного союза" и обсудил представленные предложения совместно с отраслевым союзом. Поступившие предложения будут проработаны Минсельхозом России", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе полагают, что, как и любой вид страховой защиты, сельскохозяйственное страхование также необходимо подстраивать под меняющиеся реалии и потребности страхователей. В связи с этим Минсельхозом России подготовлены и прорабатываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также страховым сообществом изменения в закон о страховании. В частности, на базе существующего механизма агрострахования Национальным союзом агростраховщиков разработаны специальные программы по обеспечению страховой защитой урожая и посадок винограда, урожая и посадок плодовых деревьев аграриев Кубани с учетом региональных потребностей агробизнеса и индивидуальных особенностей виноградарства и плодовых деревьев. По мнению Минсельхоза, такие программы страхования позволяют значительно снизить затраты аграриев на страхование за счет оптимально подобранных параметров защиты.

Кроме того, подготовленным законопроектом предусматривается увеличение размера субсидии на уплату части страховой премии по договору страхования посадок многолетних насаждений, а также разработка и утверждение дополнительных программ сельскохозяйственного страхования, в которые могут включаться определенные условия страхования подотраслей сельского хозяйства, в том числе страхование многолетних насаждений.

Министерство рассчитывает, что к 2025 году новые механизмы позволят увеличить охват застрахованной площади до 30% от общей посевной площади в РФ.

Ранее Национальный плодоовощной союз предложил предусмотреть возможность компенсации ущерба по прямым затратам тем сельхозтоваропроизводителям, которые столкнулись с гибелью многолетних насаждений или потеряли более 85% урожая из-за стихийных бедствий природного характера.