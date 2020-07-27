В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в понедельник, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, на 13:05 мск было зафиксировано 685 отзывов. В частности, 80% пользователей жаловались, что не имеют возможности перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Сбербанка.