Песков: обсуждение суммы ущерба от аварии в Норильске не является вопросом Кремля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль не следит за диалогом "Норникеля" и Росприроднадзора по вопросу определения ущербу от разлива топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не следят и не обсуждают, это не тема президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Владимир Путин с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным сумму нанесенного ущерба.

По словам представителя Кремля, этим вопросом занимается Росприроднадзор. "Есть действующее законодательство, действующие нормы, различные коэффициенты. Это вопрос для обсуждения по линии компетентных ведомств", - подчеркнул Песков.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.