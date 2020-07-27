Оператор "Северного потока - 2" опроверг слухи о приостановке строительства из-за трески

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Никаких сезонных ограничений, в том числе нерест трески, для строительства последнего участка газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время нет, сообщил ТАСС оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Условие разрешения, связанное с сезонными ограничениями (с июля по август) из-за нереста трески, относится к строительным работам в зоне ограниченного рыбного промысла, известной как Борнхольмский бассейн. Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет", - сообщили в компании.

В субботу газета Die Welt сообщила, прокладка труб "Северного потока - 2" пока невозможна из-за нереста трески. По словам автора статьи, в июле и августе на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм происходит нерест трески, все работы запрещены по экологическим соображениям. Однако предварительно в сентябре Россия сможет начать работы, потому что технических ограничений, как кажется, больше не будет.

Датское энергетическое агентство 6 июля по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. В новом решении агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, проходящего через исключительную экономическую зону Дании, "находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ".