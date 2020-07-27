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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Токио из-за коронавируса приняли проект дополнительного бюджета в размере $2,9 млрд

Выделенные средства, в частности, пойдут на поддержку предприятий, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за коронавирусной инфекции

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Власти японской столицы приняли проект дополнительного бюджета в размере около 310 млрд иен (около $2,9 млрд) для осуществления мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщает телеканал NHK.

Выделенные средства, в частности, пойдут на поддержку предприятий, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, бюджет будет направлен на обеспечение местной системы здравоохранения.

Ранее принятый основной бюджет Токио составляет 7,35 трлн иен ($69,7 млрд).

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 31 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 011.

При этом Токио, где за минувшие сутки выявили 239 новых случаев заражения, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса в стране.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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