Правительство разрешило бизнесу обжаловать решения надзорных органов через "Госуслуги"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте, в рамках которого предприниматели смогут в досудебном порядке обжаловать решения надзорных органов через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по досудебному обжалованию решений надзорных органов. Предприниматели смогут обжаловать решения контрольных и надзорных органов в досудебном порядке и дистанционно - через портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, эксперимент будет проходить с 17 августа 2020 года по 30 июня следующего года. Помимо решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно будет оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. На принятие решения по обращению госоргану будет отводиться два дня. По окончании этого срока он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемого решения, либо отказать в этом.

Индивидуальным предпринимателям для оформления обращения потребуется простая или усиленная электронная подпись, предприятиям - усиленная квалифицированная электронная подпись. Эксперимент позволит обжаловать решения или предписания контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, качества лекарств и медпомощи, а также надежности гидротехнических сооружений. Со стороны контрольно-надзорных органов в нем участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.

В случае признания эксперимента удачным досудебное обжалование планируется распространить на другие виды контроля и надзора, отмечается в сообщении.