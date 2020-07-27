В Саратовской области число газовых заправок увеличат почти в два раза за счет субсидий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены построить девять газовых станций за три года. На эти цели регион получит почти 300 млн рублей из федерального бюджета, сообщил ТАСС в понедельник министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок. В 2019 году бюджет федеральной программы составил 3 млрд рублей.

"В федеральном бюджете предусмотрено выделение Саратовской области денежных средств на компенсацию части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, общая сумма финансирования в 2020-2022 годах составит 292,8 млн рублей. Всего мы планируем строительство девяти заправок", - сказал Архипов, добавив, что в настоящий момент в регионе существует 11 таких объектов.

Он уточнил, что софинансирование из областного бюджета составит 36,18 млн рублей за весь период. В прошлом году регион получил 80 млн рублей на эти цели, было возведено две станции.

"Использование природного газа в качестве моторного топлива позволит не только сократить потребление нефтяного топлива, но и значительно ускорит решение проблемы защиты окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта, особенно это актуально в крупных городах", - отметил министр.

Субсидии на перевод автотранспорта

По словам Архипова, сейчас парк автомобильного транспорта, использующий природный газ в качестве моторного топлива, составляет в регионе более 1,7 тыс. машин. Большинство из них - легковые и грузовые автомобили. Также газом заправляют автобусы и транспортные средства дорожно-коммунальных служб.

"В части перевода транспорта на газомоторное топливо в федеральном бюджете предусмотрено более 54 млн рублей за три года. Софинансирование из областного бюджета составит 16 млн рублей", - отметил министр.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, субсидии для перехода на газ получат порядка 400 автомобилистов до конца года. Они смогут рассчитывать на погашение порядка 60% стоимости переоборудования транспорта.