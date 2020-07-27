Оператор маркировки товаров призвал магазины не скрывать ее

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Оператор маркировки товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) призывает магазины обеспечить доступность сканирования кодов маркировки покупателями. Об этом в ходе вебинара сообщил бизнес-аналитик центра Александр Долгиев.

"Цифровые коды на товарах нужны не просто для прослеживаемости движения товара, но и для информирования покупателя, магазинам необходимо обеспечить доступность их сканирования", - цитирует пресс-служба ЦРПТ Долгиева.

Специалист отметил, что продукцию можно просканировать в приложении "Честный знак" еще до покупки и узнать о легальности товара, сравнить характеристики с заявленными на упаковке.

"Сверху на этикетки наносятся этикетки сетевого магазина, их нельзя считать даже приложением. Кроме того, бывают случаи, когда защитный магнит на товаре закрывает код Data Matrix. В результате продавец может снять магнит и отсканировать код, а вот покупатель до продажи - нет", - пояснил эксперт.