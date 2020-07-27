Посевы зерновых и зернобобовых культур в Карачаево-Черкессии увеличились на 5% в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии подвели итоги весеннего сева, согласно которым посевы зерновых и зернобобовых культур в I полугодии 2020 года составили 105,1 тыс. га, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в понедельник управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"К началу июля текущего года в республике подведены итоги посевной кампании под урожай 2020 года. Всеми категориями хозяйств сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 130,1 тыс. га (год назад - 128,1 тыс. га). Традиционно основная часть посевного клина приходится на зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно). По расчетам, этими культурами засеяно 105,1 тыс. га (80,8% от всей посевной площади), что на 5,2% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

По остальным видам сельскохозяйственных культур площади посевов к уровню предыдущего года уменьшились. Так, подсолнечника на зерно посеяно почти на треть меньше, овощей открытого грунта - на 19,1%, а сахарной свеклы - на 8,5%.

Согласно данным управления, половина всех посевных площадей республики возделана крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, а более трети занимают посевы сельскохозяйственных организаций.

Как сообщили журналистам в региональном Минсельхозе, в настоящее время в республике ведется активная работа по развитию мелиоративной системы, что способствует значительному росту урожайности культур, исключению рисков засухи. Так, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуется проект по орошению земель "Ильичевское - 2" на территории Прикубанского муниципального района. "В текущем году планируется реконструировать систему гидромелиорации на площади 2 650 га. У сельхозпроизводителей появится возможность создать благоприятные по влажности условия для получения высокого и качественного урожая, защитить его от жары и засухи", - сообщили в министерстве.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства КЧР отметили, что на территории региона под урожай 2020 года озимых планируется засеять 17 484 га, в том числе озимой пшеницы - 16 243 га, озимого ячменя - 1191 га, тритикале - 50 га. В марте в пресс-службе главы и правительства региона сообщали, что агрокомбинат "Южный" в Карачаево-Черкесии, который является крупнейшим в России, начал сбор впервые выращенных здесь баклажанов. Аграрии планируют собрать около 550 т овощей. Кроме того, сообщалось, что мини-сады интенсивного типа высадили на территории 30 личных подсобных хозяйств в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии в рамках ведомственной целевой программы "Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы".