Титов и фитнес-сообщество просят ввести мораторий на возврат средств за абонементы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и представители фитнес-сообщества просят правительство ввести мораторий на возврат средств за абонементы, которые не были использованы в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Национальном фитнес-сообществе и подтвердили в пресс-службе Титова.

"Фитнес-сообщества и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратились в правительство РФ и Минэкономразвития с просьбой рассмотреть возможность моратория на возврат денежных средств: продление срока возврата денежных средств за неиспользованную часть абонементов и продление абонементов на срок действия ограничительных мер", - сказали в союзе.

Согласно предложениям сообщества, это стало бы аналогом ваучеров, введенных правительством РФ в сферах туриндустрии, зрелищных мероприятий и авиаперевозок. Такое решение помогло бы восстановлению отрасли, выплате налогов, а также обеспечило базу для поддержания здорового образа жизни россиян, считают представители фитнес-сообщества.

"Сейчас проблема возвратов наиболее актуальна в субъектах РФ, где фитнес-клубы открыты с ограничениями, и клиенты не могут получить полный спектр услуг, за который они платили (бассейны, групповые занятия и т.д). Только в Санкт-Петербурге объем возвратов, по нашим данным, уже превысил 15% (при 3-4% заложенных в бизнес-модель). Всего объем возвратов может составить около 35 млрд рублей, что составляет половину от общего объема авансов в отрасли. Необходимость единовременно вернуть эти средства убьет отрасль, которая сейчас находится на грани выживания", - отметила глава консалтингового агентства "Андреева и партнеры", специализирующегося на фитнес-индустрии, Светлана Андреева.

По ее словам, бизнес-модель отрасли сформировалась с учетом сложностей с получением банковских кредитов: в ней нет твердых залогов, поскольку около 70% помещений отрасли находятся в коммерческой аренде, а фитнес-оборудование малоликвидно. В результате отрасль привлекала средства на операционную деятельность за счет продажи абонементов за годовое членство в клубе. Это было удобно и клиентам - они покупали абонементы с существенной скидкой, что позволяло фитнес-клубам вести нормальную операционную деятельность.

"Однако после катастрофического падения продаж в феврале - марте и полной остановки отрасли весной ситуация изменилась: сейчас фитнес-клубы во многих регионах не могут из-за дополнительных ограничений, введенных каждым субъектом РФ, оказывать полный спектр услуг. Это приводит к недовольству клиентов и последующим обращениям на возврат средств. Сейчас это убьет отрасль", - подчеркнула Андреева.