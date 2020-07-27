Deutsche Bank прекратит финансирование всех проектов по добыче угля к 2025 году

ТАСС, 27 июля. Крупнейший финансовый институт Германии - Deutsche Bank - прекратит поддержку всех проектов по добыче угля к 2025 году в рамках обновленной политики в области углеводородов. Как сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе, Deutsche Bank немедленно прекращает финансирование новых проектов по добыче нефти и газа в Арктике, а также на нефтяных песках.

"Новая политика в области углеводородов создает строгие рамки для нашей деятельности в нефтяном, газовом и угольном секторе", - приводятся в документе слова гендиректора Deutsche Bank Кристиана Зевинга. По его мнению, таким образом Deutsche Bank внесет свой вклад в выполнение задачи Еврокомиссии по переходу к 2050 году экономики ЕС на нулевой уровень углеродных выбросов.

Также Deutsche Bank прекращает финансирование проектов по добыче нефти и газа с использованием метода гидравлического разрыва пласта в странах с дефицитом водных ресурсов.

До конца текущего года Deutsche Bank пересмотрит отношения с энергетическими компаниями Европы и США, которые зависят от угля более чем на 50%. Банк намерен выделять средства только тем организациям, которые предоставят планы по диверсификации источников энергии. Проверка азиатских компаний начнется в 2022 году.