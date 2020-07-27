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Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес просит господдержку на закупку масок для автобусных перевозок туристов

По словам представителей туротрасли, предоставление субсидий будет способствовать более быстрому восстановлению индустрии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представители туриндустрии просят правительство РФ предоставить субсидии на приобретение средств индивидуальной защиты туристическим компаниям, занимающимся городскими и пригородными автобусными перевозками путешественников. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Письмо с соответствующей просьбой направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, копия - руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

"Представители туротрасли несут огромные материальные расходы на покупку средств индивидуальной защиты для туристов. К тому же на плечах туроператоров и перевозчиков по-прежнему лежат обязательства выплачивать зарплату своим сотрудникам, сохранять рабочие места, платить налоги. В совокупности эти факторы становятся зачастую непосильной ношей для туристических компаний, что может привести к волне банкротства в этом сегменте", - сказал Волков.

Включение туркомпаний, занимающихся автобусными перевозками, в программу субсидирования закупки средств индивидуальной защиты будет способствовать более быстрому восстановлению туриндустрии, а также качественному соблюдению мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, отметил он. Кроме того, это позволит снизить экономическую и социальную напряженность среди представителей малого и среднего туристического бизнеса и автобусных перевозчиков пассажиров, считают в ОСИГ.

Туриндустрия просит включить в перечень отраслей российской экономики, которым необходима поддержка со стороны государства для проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, коды "Деятельность туристических агентств", "Деятельность по организации туров", "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении".

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что небольшие гостиницы до 100 номеров получат госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников.

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