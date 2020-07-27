Удмуртия в 2020 году выделила на поддержку сельхозкооперативов в два раза больше средств

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году направили на поддержку сельхозкооперативов 25,8 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили в понедельник в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Минсельхоз Удмуртии определил очередных грантополучателей 2020 года среди фермерских хозяйств республики. Конкурсная комиссия последней рассмотрела бизнес-проекты на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. Победителями признаны два сельхозобъединения. В Удмуртии в 2020 году грантовая поддержка сельхозкооперативов увеличена на 13 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что гранты получили коневодческий кооператив "Первый казачий" и "Герефорд", занимающийся специализированным мясным скотоводством - производством мраморного мяса.

"В целом на грантовую поддержку сельхозкооперативов в этом году в Удмуртии будет направлено 25,8 млн рублей. В 2019 году общая сумма выданных грантов составила 12,8 млн рублей", - добавили в Минсельхозе республики.

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году благодаря поддержке фермеры создали девять новых сельхозобъединений, это в том числе "Дары природы Удмуртии", "Юкаменский лен", "Герефорд", "Мустанг". Путь объединения выбрали фермеры Завьяловского, Юкаменского, Шарканского, Малопургинского, Можгинского и Алнашского районов.