"ВКонтакте" открыла дом, в котором будут жить и работать блогеры-миллионники

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "ВКонтакте" открыла специальный дом, в котором будут жить и работать над созданием контента блогеры-миллионники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" впервые в своей истории объединяет популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нем приглашена группа блогеров-миллионников Dream Team House. В общем пространстве они будут снимать креативные вертикальные видео и публиковать их в "Клипах" ВКонтакте", - говорится в сообщении компании.

Постоянно проживать на площадке "Клипов" ВКонтакте будут Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артем Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

Отмечается, что в дальнейшем "ВКонтакте" и команда Dream Team House планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события, благодаря которым авторы смогут предложить подписчикам еще более насыщенный контент, а аудитория - лучше узнать кумиров.

"Ребята из Dream Team House восприняли с большим энтузиазмом идею коллаборации с "ВКонтакте". Это большой спецпроект, включающий в себя как создание уникальных видео для VK, так и написание музыкального трека. Выражаю особую благодарность "ВКонтакте" за такое доверие дому блогеров Dream Team House", - сказал CEO WildJam, CEO Dream Team House Ярослав Андреев.

В июне "ВКонтакте" запустила сервис "Клипы" - бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы. За первый месяц клипы посмотрели больше 44 млн человек, а всего у роликов больше 3 млрд просмотров. Недавно раздел обновил рекорд вовлечённости: за сутки клипы собрали свыше 200 млн просмотров.