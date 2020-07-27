Производство молока и мяса выросло в Кабардино-Балкарии с начала лета

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Объемы производства мяса и молока выросли в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала лета, что совпадает с началом пастбищного сезона, на 8 и 15% соответственно, сообщили в понедельник в пресс-службе Минсельхоза региона.

"На пастбищах республики в 2020 году содержится более 130 тыс. голов сельхозживотных, что на 20% больше уровня предыдущего: овец - свыше 90 тыс. голов, крупного рогатого скота - более 33 тыс. голов, лошадей - около 7 тыс. голов. Отмечается положительная динамика в производстве продукции животноводства. За пастбищный сезон 2020 года, который стартовал в июне, произведено свыше 1,5 тыс. т молока и 550 т мяса (на убой в живом весе), что превышает прошлогодние показатели соответственно на 8% и 15%",- говорится в сообщении.

В прошлом году за весь летне-пастбищный период было произведено около 3 тыс. т молока и более 1 тыс. т мяса. "В планах животноводов, занятых на отгонных пастбищах республики, получить по итогам пастбищного сезона не менее 3,2 тыс. т молока или 106% к уровню прошлого года и 1,150 тыс. т мяса, что составляет 115% к 2019 году", - уточнили в Минсельхозе.

Летне-пастбищный сезон в Кабардино-Балкарии продолжается до конца октября.