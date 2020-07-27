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Завод по переработке масличных культур открылся на базе промпарка "Отвель" под Пензой

Объем инвестиций составил около 110 млн рублей

ПЕНЗА, 27 июля. ТАСС, Завод по переработке масличных культур компании "Коноплекс" открылся в понедельник на базе индустриального парка "Отвель" в Пензенской области. Это первое предприятие, открытое на площадях индустриального парка, сообщила на открытии генеральный директор управляющей компании "Коноплекс" Милена Александрова.

"Сегодня мы запускаем предприятие полного цикла, которое занимается глубокой переработкой [масличных культур]. Мы благодарны возможности создания предприятия на территории индустриального парка "Отвель", мы являемся здесь первыми резидентами", - сказала Александрова.

Она пояснила журналистам, что основная сельхозкультура, с которой работает компания, - это конопля. "Мы работаем как в направлении выращивания, так и переработки [конопли]. Кроме того, у нас целая линейка растительных масел, в том числе подсолнечное, льняное, горчичное, облепиховое, тыквенное", - добавила Александрова.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который присутствовал на открытии завода, компания "Коноплекс" пришла на территорию региона в 2016 году. Объем инвестиций в создание комплекса по переработке составил около 110 млн рублей. Мощность переработки составляет 5 тыс. тонн сырья в год или около 15 млн бутылок масла, уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Индустриальный парк "Отвель" расположен вдоль федеральной трассы М5, в селе Кижеватово, в 20 километрах от Пензы. Он занимает площадь 137 га.

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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