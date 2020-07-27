Завод по переработке масличных культур открылся на базе промпарка "Отвель" под Пензой

ПЕНЗА, 27 июля. ТАСС, Завод по переработке масличных культур компании "Коноплекс" открылся в понедельник на базе индустриального парка "Отвель" в Пензенской области. Это первое предприятие, открытое на площадях индустриального парка, сообщила на открытии генеральный директор управляющей компании "Коноплекс" Милена Александрова.

"Сегодня мы запускаем предприятие полного цикла, которое занимается глубокой переработкой [масличных культур]. Мы благодарны возможности создания предприятия на территории индустриального парка "Отвель", мы являемся здесь первыми резидентами", - сказала Александрова.

Она пояснила журналистам, что основная сельхозкультура, с которой работает компания, - это конопля. "Мы работаем как в направлении выращивания, так и переработки [конопли]. Кроме того, у нас целая линейка растительных масел, в том числе подсолнечное, льняное, горчичное, облепиховое, тыквенное", - добавила Александрова.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который присутствовал на открытии завода, компания "Коноплекс" пришла на территорию региона в 2016 году. Объем инвестиций в создание комплекса по переработке составил около 110 млн рублей. Мощность переработки составляет 5 тыс. тонн сырья в год или около 15 млн бутылок масла, уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Индустриальный парк "Отвель" расположен вдоль федеральной трассы М5, в селе Кижеватово, в 20 километрах от Пензы. Он занимает площадь 137 га.