В Дагестане производство кожи и изделий из нее в I полугодии выросло в 4 раза

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Производство кожи и изделий из кожи в Республике Дагестан за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 4,3 раза, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона.

В министерстве отметили положительную тенденцию развития обувной промышленности в республике. "Более чем в четыре раза за этот период по отношению к прошлогоднему выросли объемы производства в этой отрасли. В основном таких высоких показателей республике удалось достичь благодаря работе расположенной в Махачкале обувной фабрики ООО "ДОФ", а также буйнакских предприятий по производству обуви ООО "БОФ" и ООО "ДОК", - пояснил собеседник агентства.

При этом в министерстве добавили, что на рост производства изделий кожи и самой кожи влияет и работа небольших ателье.

В январе 2020 года в региональном министерстве сообщали, что в Махачкале началось строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики. Отмечалось, что общий объем инвестиций в реализацию составит около 200 млн рублей. Уточнялось, что инициаторы планируют завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой уже в текущем году, и запустить сам завод в начале 2021 года. Планируется, что будет создано более 300 рабочих мест.