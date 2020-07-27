Первые заявки на "географическую привязку" сделанных в России товаров подали из США

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компании из США одними из первых подали заявки на право использовать географическое указание местности на производимых в России товарах. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По данным Роспатента, 27 июля вступил в силу закон, который вводит новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание". Федеральный закон от 26 июля 2019 года упростит возможность для регистрации и продвижения региональных брендов на российских и зарубежных рынках.

"Географическая привязка дает возможность показать товары с точки зрения того, где они произведены. <...> Это возможность продвигать свой бренд не только на внутреннем рынке, но и на международном. Недаром этим законом интересовались и постоянно интересуются наши зарубежные коллеги. Одними из первых заявок, которые поступили, были заявки [компаний] из США, которые хотели бы привязать вещи, которые они производят на территории России, к тому или иному географическому объекту", - сказал Катырин.

Глава ТПП пояснил ТАСС, что речь идет о предприятиях США с локализованным в России производством. Он уточнил, что пока заявок в целом "единицы", так как закон действует первый день.