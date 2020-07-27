ФЦП по развитию Крыма и Севастополя продлили до 2024 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Документ о продлении Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя подписан, она пролонгирована до 2024 года, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой на Крымском полуострове.

На прошлой неделе по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым сообщалось, что принято решение продлить ФЦП до 2024 года и увеличить ее объем до 1,2 млрд рублей, однако официально документ подписан не был.

"Я хочу сказать хорошую новость, что председатель правительства буквально вчера подписал программу продления ФЦП [развития] Крыма и Севастополя. Теперь это означает, что у нас горизонт планирования до 2024 года - как и все национальные проекты. Выделим дополнительное финансирование, что позволит, безусловно, для Севастополя и Крыма более плавно, планомерно рассчитывать свою работу, иметь возможность для гибкого управления - перебрасывать по тем объектам, которые строятся быстрее или медленнее, но делать оперативное управление программой", - сказал Хуснуллин.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,20 млрд рублей.