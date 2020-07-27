Аграрии Липецкой области собрали первый в этом году миллион тонн зерна

ЛИПЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области собрали в текущем году первый миллион тонн зерна. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна, обмолочено 28% площадей, из них около 40% - это озимая пшеница и более 25% - ячмень",- сказал Артамонов, уточнив, что всего на данный момент собрано 1 млн 127 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

По словам главы региона, средняя урожайность в Липецкой области продолжает расти и составляет сейчас 54,4 центнера с гектара. "Лидером по урожайности остается Елецкий район, где земледельцы получают по 59,2 центнера с гектара, также в пятерку лидеров входят Долгоруковский, Становлянский, Лебедянский и Липецкий районы", - отметил Артамонов.

Он назвал агропромышленный комплекс одним из наиболее технологичных секторов экономики области. "Аграрии не первый год демонстрируют столь высокие результаты, агропромышленный комплекс - один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики",- сказал он, выразив уверенность в том, что и в текущем году земледельцы подтвердят свои достижения.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что всего в регионе собрано почти 840 тыс. тонн озимой пшеницы и средняя урожайность составляет 56,5 центнера с гектара. Самая высокая урожайность озимой пшеницы в Липецком районе - 61,3. При этом, доля продовольственной пшеницы из объема всей собранной составляет около 70%. "Урожайность по всем убираемым культурам значительно превышает показатели прошлого года и продолжает расти",- отметили в пресс-службе. Ячменя получено около 272 тыс. тонн при средней урожайности в 50 центнеров с гектара.

В пресс-службе также сообщили, что параллельно идет подготовка почвы под урожай 2021 года: вносятся удобрения, ведется поверхностная обработка земли и ее вспашка. "Под осенний сев озимых культур готовится семенной материал: отбирается зерно новых перспективных высокоурожайных сортов, хорошо показавших себя в этом году",- заключили в пресс-службе.