Поезда "Ласточка" начнут курсировать между Адлером и Анапой в августе

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Экспрессы "Ласточка" начнут ходить между курортными городами Адлером и Анапой в Краснодарском крае с августа, сообщили в пресс-службе РЖД журналистам в понедельник.

"Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края с 1 августа холдинг "РЖД" запускает новый маршрут дневного экспресса: Адлер - Краснодар - Анапа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда № 829/830 Адлер - Анапа будут курсировать ежедневно. В первую поездку из Адлера поезд отправится 1 августа (в пути он будет находиться с 13:25 до 21:13 по местному времени, которое совпадает с московским). Первый рейс из Анапы планируется 2 августа (отсюда "Ласточка" будет отправляться в 05:28 и прибывать в Адлер в 13:16). Поезда приспособлены, в том числе, для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Время в пути составит 7 часов 48 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская. Стоимость билета - от 1448 рублей.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.

С 1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня, когда был снят режим карантина, в регионе стартовал полноценный курортный сезон. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа, с 18 июля начали работать аквапарки и аттракционы на свежем воздухе. После снятия ограничительных мероприятий отмечается резкий скачок турпотока: средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья - 70,85%, степной зоны и предгорья - 51,37%.