Власти Хайнаня объявили о скором открытии крупного инновационного центра

ХАЙКОУ 27 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в ближайшее время создадут крупный инновационный центр, аналогов которому на острове еще не было. Об этом сообщила администрация региона.

"Цель программы - содействовать передаче и трансформации как национальных, так и зарубежных новейших научно-технических разработок, - отмечается на странице правительства региона в социальной сети WeChat. - Ключевая задача - использовать передовой потенциал профессиональных коллективов, <...> привлечь ценных кадров, задействовать интеллектуальные ресурсы".

Как уточняется в уведомлении, все компании, планирующие разместиться на этой площадке, должны пройти специальный аудит. Он коснется 10 ведущих организаций, которые занимаются перспективными разработками и готовы активно участвовать в предложенной инновационной программе.

Предполагается, что проект привлечет множество талантливых специалистов, стимулирует формирование сравнительно недавно созданных фирм с ограниченными ресурсами, но интересными идеями. Новый инновационный центр получит финансовую поддержку правительства, которое будет раз в год проводить инспекцию, чтобы проверить эффективность работы заинтересованных предприятий.

Согласно опубликованным сведениям, в случае если компании на территории этого особого кластера в течение пяти лет продемонстрируют заметный прогресс, власти обещают им особое вознаграждение. Что касается ценных кадров, обладающих редкими и востребованными знаниями, администрация провинции предлагает им поддержку, в том числе воспользоваться льготным визовым режимом, получить субсидии на жилье, хорошее и доступное медицинское страхование, а также организовать качественное образование для детей.

Правительство Китая собирается превратить Хайнань в важный финансово-экономический центр, заложить основу для создания на острове мощной научно-инновационной базы. Среди ключевых направлений - космические и авиационные технологии, новые материалы, энергетика, а также целый перечень малоизученных направлений, интенсивно осваиваемых наукой, которые, как ожидается, в недалеком будущем придадут новую динамику развитию не только прилегающего региона, но и всего мира.