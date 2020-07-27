Административный центр Хайнаня расширит зону беспошлинной торговли до 100 тыс. кв. м

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Власти китайского города Хайкоу, административного центра южной провинции КНР Хайнань, планируют значительно расширить зону беспошлинной торговли, расположенную в юго-западном районе Цюншань. Ее площадь в 22 тыс. кв. м будет расширена до 102 тыс. кв. м, сообщает газета "Хайнань жибао".

Речь идет о кластере магазинов дьюти-фри "Жиюэ", который находится на одноименной городской площади Хайкоу. При расширении этой зоны беспошлинной торговли администрация планирует задействовать в том числе и подземное пространство. Муниципальные власти района Цюншань намерены содействовать привлечению инвестиций для развития этой территории, а также проведению мероприятий, стимулирующих потребление, уточнят издание. Кроме того, городская администрация собирается активно развивать в этом районе туристическую отрасль, создавая удобные условия для посещения гостями острова как зоны дьюти-фри, так и культурных объектов, таких как музей Хайнаня, пагода Минчан и кумирня Пяти благородный мужей (храм Угунцы).

Торговый центр беспошлинной торговли "Жиюэ" в Хайкоу был открыт в январе 2019 года. После увеличения с 1 июля текущего года квоты на покупки в хайнаньских дьюти-фри на одного человека до 100 тыс. юаней (около 14,2 тыс. долларов) ежедневный поток покупателей в "Жиюэ" в некоторые дни превышал 10 тыс. человек.

В настоящее время на Хайнане действуют четыре зоны беспошлинной торговли: две из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу (в районе Цюншань и в международном аэропорту Мэйлань), остальные - в городе Санья на юге провинции и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. В последние годы магазины дьюти-фри демонстрировали уверенные показатели роста доходов. Так, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В прошлом году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).