Титов заявил, что еще три фигуранта "лондонского списка" готовятся вернуться в Россию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Три бизнесмена из "лондонского списка", которые преследуются в РФ по уголовным делам, в настоящее время планируют вернуться на родину. Об этом сообщил в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Сейчас три человека из списка готовятся вернуться в Россию. Надеемся, что этих людей будет больше", - сказал он. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что работа по "лондонскому списку" ведется на безвозмездной основе.

Он также отметил, что проект подвергается критике после ситуации с бизнесменом Дмитрием Зотовым. "История с Зотовым уже в прошлом. И если не будут разные заинтересованные люди пытаться дискредитировать "лондонский список", то идея будет работать еще эффективнее", - сказал Титов. Он выразил сожаление, что некоторые Telegram-каналы "поддаются такого рода движениям", направленным на дискредитацию работы института бизнес-омбудсмена по возвращению предпринимателей в Россию.

Бывший директор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов, который обвиняется в мошенничестве, в июне вернулся из Латвии в Россию при условии гарантии неприменения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако был арестован. После поручения президента России Владимира Путина генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации МВД изменило меру пресечения Зотову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.