ФНС намерена с помощью системы маркировки более полно оценивать риски нарушений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за счет доступа к данным системы маркировки товаров намерена более полно оценивать риски налоговых нарушений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе налогового ведомства.

"Система цифровой маркировки товаров предоставит ФНС России дополнительную информацию о плательщике, что позволит более полно идентифицировать налоговые риски и снизит для добросовестных налогоплательщиков административную нагрузку", - сообщили в ведомстве.

С 1 июля в России стала обязательной цифровая маркировка для всех лекарственных препаратов, табачных изделий (сигарет и папирос) и обувных товаров. Согласно постановлению правительства, с 1 октября обязательной будет маркировка духов и туалетной воды и фототоваров, с 1 ноября - шин и покрышек, с 1 января - товаров легкой промышленности. Проходят также эксперименты по маркировке молочной продукции и упакованной воды. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

В июле правительство закрепило положение об информационном взаимодействии ФНС, ФАС, ФТС, Росздравнадзора и Минздрава с системой маркировки. Ведомства получили доступ к данным системы.