Власти Марий Эл попросили "Газпром" дополнительно построить 50 км газопровода

ТАСС, 27 июля. Правительство Марий Эл обратилось в адрес "Газпрома" с просьбой включить в инвестиционную программу строительства более 50 км газопровода "Йошкар-Ола - Оршанка", что позволит частично газифицировать Оршанский и Килемарский районы республики. Мероприятия планируется реализовать в рамках программы "Газификация и газоснабжение в республике Марий Эл на 2019-2023 год", сообщается на сайте регионального правительства.

"Правительством Марий Эл направлено письмо в адрес ПАО "Газпром" с просьбой рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу строительства 50 км магистрального газопровода "Йошкар-Ола - Оршанка" для частичной газификации Оршанского, Килемарского районов и строительства газопроводов от существующей газораспределительной станции Воскресенское Нижегородской области для газификации Юринского и части Горномарийского районов", - сказано в сообщении по итогам совещания о реализации программы.

Поясняется, что в соответствии с четырехлетней программой "Газификация и газоснабжение" на 2019-2023 года всего планируется построить 446,9 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в 13 муниципалитетах региона и газифицировать более 4,8 тыс. жилых домов. На эти цели планируется направить более 1,1 млрд рублей из федерального, республиканского, муниципальных бюджетов и средств "Газпрома". Также часть денег будет собрана за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа и средств населения.

"В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию трех межпоселковых газопроводов: одного - в Горномарийском и двух - в Куженерском районе, что позволит газифицировать 25 населенных пунктов. Общая протяженность объектов составит почти 60 километров, ориентировочная стоимость - 179 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, экономического развития и торговли республики Станислава Крылова.

В настоящее время в республике проводятся технические обследования газопроводов, находящихся в муниципальной собственности. "Необходимо заняться приватизацией сетей и передачей их в собственность ПАО "Газпром", обратить внимание на газификацию этих двух районов, на текущее развитие газораспределительных сетей по потребителям: хозяйствующим субъектам и физическим лицам", - цитирует пресс-служба слова главы республики Марий Эл Александра Евстифеева.

В 2019 году в республике было введено в эксплуатацию свыше 87 км межпоселковых газопроводов, что в 2,6 раза больше, чем было запланировано.