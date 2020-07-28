"Автодор" объявил конкурс на строительство трассы Москва - Казань на 507 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Автодор" объявил конкурсы на реализацию 1-5 и 8-го этапов строительства трассы М-12 Москва - Казань. Вместе с ранее опубликованными конкурсами на строительство 6-го и 7-го этапов общая сумма закупок составила 507 млрд рублей. Это следует из материалов госкомпании.

Начальная цена проектирования и строительства участка км 0 - км 80 (Московская и Владимирская области) установлена на уровне 53,38 млрд рублей, км 80 - км 116 (Владимирская область) - 21,21 млрд рублей, км 116 - км 224 (Владимирская область) - 59,55 млрд рублей, км 224 - км 347 (Владимирская, Нижегородская области) - 79,77 млрд рублей, км 347 - км 454 (Нижегородская область) - 58,27 млрд рублей. Кроме того, "Автодор" опубликовал тендер на проектирование и строительство участка км 663 - км 729 с мостовым переходом через Волгу в Татарстане, которые оцениваются в 123,2 млрд рублей.

Ранее госкомпания уже опубликовала два конкурса - на 6 и 7 этапы на общую сумму 112 млрд рублей. Речь шла о проектировании и строительстве трассы на участке км 454 - км 586 (Нижегородская область, Чувашская Республика). Начальная цена составляет 69,3 млрд рублей. Второй конкурс объявлен на проектирование и строительство участка км 586 - км 663 (Чувашская Республика, Республика Татарстан), начальную цену установили на уровне 42,7 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.