Помощь по субсидированию кредитов уже получили девелоперы из 40 регионов на 10,6 млрд руб.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Застройщики из 40 регионов России получили на сегодня государственную поддержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам на сумму 10,6 млрд рублей, говорится в материалах пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день помощь получают застройщики из 40 регионов страны на сумму 10,6 млрд рублей. <...> Поддержка застройщиков позволила сохранить стабильность их работы и не допустить появления новых обманутых дольщиков", - говорится в сообщении.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года). Эта мера призвана поддержать строительную отрасль в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.