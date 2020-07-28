Строительство международного термоядерного реактора ИТЭР начинается 28 июля во Франции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборка международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, строительство которого завершится в 2025 году, будет запущена во вторник во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"ИТЭР - один из крупнейших примеров международного сотрудничества в сфере развития ядерной энергетики. Цель мегасайенс-проекта - продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза с временем горения и мощностью промышленного масштаба", - говорится в сообщении.

В официальной церемонии, которая будет проходить во французском исследовательском центре Кадараш, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, другие официальные представители ведущих стран, участвующих в создании первого международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, а также генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор ИТЭР Бернар Биго.

Начало сборки связано с тем, что крупные компоненты термоядерного реактора начали прибывать в Кадараш, где находится строительная площадка ИТЭР. Каждая страна-участник отвечает за производство и доставку тех систем, которые они обязались создать в рамках проекта, обеспечивая 9% вклад в стоимость сооружения реактора.

В частности, Россия уже поставила во Францию все 22 км проводников тороидального поля, а также 11 км проводников полоидального поля. В общей сложности, российские научные и промышленные организации отвечают за создание 25 ключевых систем ИТЭР. В их число входят различные диагностические системы, системы нагревы плазмы генерации тока, патрубки вакуумной камеры, катушка полоидального магнитного поля, панели первой стенки и ряд других компонентов.

Ожидается, что сборка всех этих компонентов завершится к 2025 году, когда участники ИТЭР рассчитывают получить первую плазму, что подтвердит работоспособность термоядерных реакторов на практике. По текущим планам, ИТЭР будет вырабатывать около 500 МВт тепловой энергии и около 200 МВт электричества. Его постройка вплотную приблизит человечество к решению проблемы глобального потепления.

Будущее термоядерной энергетики

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.