В СП сообщили, что объем нарушений в госзакупках в 2019 году вырос на 7,7%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам 2019 года выявила 839 нарушений при проведении закупок и исполнении госконтрактов на общую сумму 236,6 млрд рублей, что на 7,7% выше, чем в 2018 году. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам мониторинга системы государственных и корпоративных закупок.

"Счетной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей", - говорится в отчете.

Согласно отчету ведомства, более 50% от общего количества нарушений приходятся на этапы планирования закупок и исполнения контрактов, то есть на этапы, которые наиболее сопряжены с коррупционными проявлениями.

Анализ Счетной палаты показал, что в системе государственных и корпоративных закупок преобладают неконкурентные закупки, а уровень конкуренции практически не меняется.

"В рамках Федерального закона № 44-ФЗ 76% общего объема закупок по сумме приходится на контракты, заключенные с единственным поставщиком, и несостоявшиеся закупки, в рамках Федерального закона № 223-ФЗ - 86,1% на закупки, осуществленные прочими способами, и закупки у единственного поставщика. В рамках Федерального закона № 44-ФЗ уровень конкуренции составляет около трех заявок на один лот. В корпоративном секторе уровень конкуренции с 2014 года не превысил двух заявок на один лот", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в 2019 году общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 31,6 трлн рублей или почти 29% ВВП, при этом с 2014 года по 2019 год удельный вес государственных и корпоративных закупок в среднем составлял 31% ВВП.

"Это свидетельствует о значительном влиянии государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики и, следовательно, о наличии больших потенциальных возможностей для его стимулирования в целях социально-экономического развития и обеспечения экономического роста", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В Счетной палате отмечают, что по итогам 2019 года общий объем объявленных закупок в рамках национальных проектов составил 910,6 млрд рублей. При этом 57% объема закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, приходится на 15 субъектов РФ. Закупки Москвы составляют 26,2%, Московской области - 5,5%, Санкт-Петербурга - 4,5%. Среди заказчиков федерального уровня в 2019 году наибольший объем закупок, составивший 23,5% общего объема закупок федерального уровня или 702,2 млрд рублей, пришелся на Федеральное дорожное агентство, 9,8% - на Минздрав и 6,9% - на Минобороны России.

Неконкурентные закупки

Более половины закупок признаются по итогам проведения закупочных процедур несостоявшимися. Доля таких закупок ежегодно увеличивается, отмечают в Счетной палате. Основной причиной признания закупок несостоявшимися является подача одной заявки участника. Объем таких закупок по итогам 2019 года составил 3,7 трлн рублей, или 65,4% общего объема несостоявшихся закупок. В результате порядка 76% общего объема закупок по сумме для государственных и муниципальных нужд приходится на контракты, заключенные с единственным поставщиком, и несостоявшиеся закупки. В разрезе национальных проектов объем несостоявшихся закупок в 2019 году составил 648,1 млрд рублей, или 71,2 % общего объема закупок. Доля несостоявшихся закупок по субъектам Российской Федерации варьируется от 41,4% в Челябинской области до 92,3% в Чукотском автономном округе.

В отчете также сообщается, что количество поставщиков, принявших участие в корпоративных закупках, в 2019 году снизилось на 43,4%, до 131,8 тыс., что свидетельствует о снижении доверия к системе корпоративных закупок. Экономия по итогам осуществления закупок конкурентными способами в 2019 году составила 725,8 млрд рублей, или 5,13%.

Ведомство также отмечает, что региональные контрольно-счетные органы в 2019 году провели 1199 проверок, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок.