Пользователи сообщают о сбое в работе PayPal

ТАСС, 28 июля. Сбой в работе платежной системы PayPal наблюдается во вторник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Европе (Великобритания, Германия, Нидерланды) и США. Немногочисленные жалобы также поступают из России.

По сведениям сервиса, 70% проинформировавших о сбое не могут войти в личный кабинет, 16% жалуются на неполадки в работе сайта, 14% сообщают о невозможности осуществить платеж.