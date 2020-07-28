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Пользователи сообщают о сбое в работе PayPal

Отмечается, что 70% проинформировавших о сбое не могут войти в личный кабинет, 16% жалуются на неполадки в работе сайта, 14% не могут осуществить платеж

ТАСС, 28 июля. Сбой в работе платежной системы PayPal наблюдается во вторник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Европе (Великобритания, Германия, Нидерланды) и США. Немногочисленные жалобы также поступают из России.

По сведениям сервиса, 70% проинформировавших о сбое не могут войти в личный кабинет, 16% жалуются на неполадки в работе сайта, 14% сообщают о невозможности осуществить платеж.

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СШАГерманияВеликобританияНидерландыРоссия
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