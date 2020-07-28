Исследование: большинство россиян при выборе вклада волнует размер процентной ставки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Большинство россиян при выборе банка для открытия вклада главным образом ориентируются на размер процентной ставки по сберегательному продукту и возможность пополнения. При этом размер доходности по вкладу наиболее важен для россиян в возрасте от 45 лет и старше. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ и "Росгосстрах-банка" (имеется в распоряжении ТАСС).

"При выборе срочного вклада 68% опрошенных признали, что высокая процентная ставка является наиболее важной характеристикой. Кроме того, ценность критерия монотонно растет с возрастом респондентов: на первое место ставку при выборе вклада поставили 63% респондентов в возрасте 21-35 лет, 66% - в возрасте 36-45, 68% - в возрасте 45-55 лет и уже 74% опрошенных старше 55 лет", - говорится в исследовании.

Согласно материалам ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июля 2020 года составила 4,55%. При этом в начале текущего года она находилась на уровне 5,9%.

Помимо этого, критерий размера ставки является основным для большинства респондентов при выборе и других инструментов сбережения, таких как накопительные счета (70% опрошенных) и дебетовые карты с начислением процентов на остаток (54%).

Член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая, комментируя результаты исследования, отмечает, что в состоянии финансовой турбулентности "не менее важными факторами при выборе сберегательных инструментов стали возможности пополнения и досрочного снятия денежных средств, сроки размещения и стоимость обслуживания в банке".

Так, в топ-3 важных критериев при выборе вклада входят возможность пополнения депозита и срок размещения денежных средств. Такое мнение выразили 40% и 37% участников опроса соответственно. Авторы исследования отмечают, что опция пополнения вклада интересует в наибольшей степени миллениалов: половина участников опроса в возрасте 21-35 лет отметила эту характеристику при выборе срочного вклада по сравнению, к примеру, всего с 35% опрошенных старше 55 лет. Также респонденты назвали такие важные критерии для выбора вклада, как фиксация ставки на весь срок (35%), капитализация процентов (33%), возможность изъятия части суммы без штрафа (26%), возможность регулярного снятия процентов (19%) и выпуск бесплатной карты при открытии вклада (10%).

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели в апреле 2020 года. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка среди городов с населением более 100 тысяч человек. Объем выборки - 1201 человек в возрасте от 21 года.