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Дегтярев сохранит программу льготных перелетов на север Хабаровского края

Соответствующее предложение по изменению внесено в краевой бюджет
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продолжат начатую при прежнем руководстве программу льготных перелетов на север региона. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в прямом эфире в Instagram.

"Льготы на билеты на самолет на север мы сохраняем. Я уже подписал соответствующий документ. Внес предложения по изменению в краевой бюджет, и завтра краевая дума будет утверждать поправки в краевой бюджет. Льготные билеты сохраняются. Это одно из [направлений], которые Сергей Иванович [Фургал] сделал", - сказал Дегтярев.

В январе в Хабаровском крае открыли продажу льготных авиабилетов для нескольких северных районов региона. Стоимость билета для жителей этих районов снизилась примерно вдвое, на некоторых направлениях - с 9 тыс. до 4,5 тыс. рублей. У людей появилась возможность чаще посещать краевой центр. В программе участвовали краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" и "Аврора".

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РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДальний Восток
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