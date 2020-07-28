Дегтярев сохранит программу льготных перелетов на север Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продолжат начатую при прежнем руководстве программу льготных перелетов на север региона. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в прямом эфире в Instagram.

"Льготы на билеты на самолет на север мы сохраняем. Я уже подписал соответствующий документ. Внес предложения по изменению в краевой бюджет, и завтра краевая дума будет утверждать поправки в краевой бюджет. Льготные билеты сохраняются. Это одно из [направлений], которые Сергей Иванович [Фургал] сделал", - сказал Дегтярев.

В январе в Хабаровском крае открыли продажу льготных авиабилетов для нескольких северных районов региона. Стоимость билета для жителей этих районов снизилась примерно вдвое, на некоторых направлениях - с 9 тыс. до 4,5 тыс. рублей. У людей появилась возможность чаще посещать краевой центр. В программе участвовали краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" и "Аврора".