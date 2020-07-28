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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

Ранее лидером по закупкам российского мяса была Украина
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия в первой половине 2020 года в 2,2 раза нарастила экспорт мяса, наибольшее число поставок пришлось на Китай. Об этом во вторник сообщает издание РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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На долю материкового Китая в этот период пришлось около 45% экспортированного из России мяса, а с учетом Гонконга доля поставок составила 54%. Ранее лидером по закупкам российского мяса была Украина, однако в первом полугодии 2020 года ее доля снизилась с 28% до 16%, в то же время увеличившись в денежном отношении с $42 млн до $53 млн.

Как пишет издание со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт", с января по июнь 2020 года Украина завезла из России 40,9 тыс. тонн мяса, тогда как поставки в Китай составили 79,9 тыс. тонн, что в 11 раз больше по сравнению с закупками КНР в прошлом году (7 тыс. тонн).

Всего за первые шесть месяцев 2020 года российские предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на $336 млн, за аналогичный период прошлого года поставки составляли $149 млн. Как следует из данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, которые приводит РБК, экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 млн, свинины - в четыре раза, до $85 млн, а говядины - в три раза, до $16 млн.

Россия и Китай 7 ноября 2018 года подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появились у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.

Первую партию отечественной птицеводческой продукции в Китай российские производители направили 1 марта 2019 года. В ноябре 2019 года ряд контрактов общей стоимостью $20 млн на поставку мяса птицы в Китай подписала группа "Черкизово". В январе 2020 года количество российских предприятий, имеющих право поставлять мясо птицы в Китай, было решено увеличить с 44 до 55. Тогда же представители КНР предложили Россельхознадзору начать формировать списки отечественных предприятий-поставщиков говядины. Первым из российских производителей к поставкам говядины в Китай в апреле 2020 года приступил агрохолдинг "Мираторг", отправив в страну 200 тонн продукции.

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