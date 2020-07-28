СМИ: американец купил спорткар на средства, выделенные на помощь бизнесу во время пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Обвинения в мошенничестве предъявлены жителю штата Флорида, который купил спортивный автомобиль на средства, выделенные ему по программе помощи предпринимателям в условиях пандемии. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC .

По ее данным, 29-летний житель Майами ранее подал заявку на выделение ему $13,5 млн в качестве государственной помощи в условиях пандемии. Руководство банка, оценив его заявку, одобрило предпринимателю кредит на сумму $3,9 млн, которые он мог бы не возвращать, если бы предоставил свидетельства того, что деньги были направлены на выплату зарплат работникам его компаний.

Однако, как указывает NBC, спустя несколько дней после того, как средства поступили на счет мужчины, он приобрел для личного пользования новый автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. По подсчетам телекомпании, спорткар итальянского производства обошелся мужчине в $318 тыс.

Федеральная прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в банковском мошенничестве. Автомобиль, а также оставшиеся на счету предпринимателя почти $3,5 млн конфискованы. Предпринимателю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет, а также штраф в размере до $1 млн.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Порядка $660 млрд были выделены на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.