Власти Магаданской области: пандемия коронавируса не повлияла на объемы экспорта рыбы

ТАСС, 28 июля. Экспорт рыбы из Магаданской области сохранился на уровне прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса. За первое полугодие рыбопромышленники региона направили для продажи за рубежом продукции на $56,8 млн, что соответствует показателям прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Экспорт [рыбной продукции] в первом полугодии остается на уровне прошлого года", - сообщил собеседник ТАСС. Рыбопромышленники отправили на экспорт продукции на $56,8 млн, это 52% от запланированных на этот год показателей - $109 млн. Значительную составляющую в экспорте занимают беспозвоночные.

В первом полугодии 2020 года экспорт услуг Магаданской области составил $2 мл, экспорт транспортных услуг составил $900 тыс., прочих деловых услуг - $30 тыс.

Инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Магаданской области до 2024 года, позволят увеличить валовый региональный продукт (ВРП) на 40%. ВРП Магаданской области в 2019 году вырос на 2,7% и составил 181,2 млрд рублей.

Целями региональной программы "Экспорт услуг в Магаданской области" является увеличение ежегодного объема экспорта услуг до $300 тыс. Региональная программа входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.