В Крыму из-за снижения урожая возьмут под контроль реализацию зерна за пределы региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы полуострова до насыщения внутреннего рынка, снизится и международный экспорт, сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

"Реализация зерна за пределы Крыма будет под жестким контролем. Сначала необходимо наполнить свой рынок: отдать людям положенное за паи, насытить мукомольные компании, предприятия хлебопечения, животноводство, а уже излишки на продажу. Для этого нам необходимо 250-300 тыс. тонн. Мы их закроем", - сказал он.

По его словам, 2020 год выдался засушливым, что сказалось на урожайности. "Засуха, конечно сказалась, мы получаем сегодня около 18 ц/га по пшенице и порядка 20 ц/га по ячменю. А в прошлом году было 32 ц/га, а некоторые хозяйства давали и по 50-60 ц/га. Вал в прошлом году был 1,6 млн тонн, в этом году 1,1 млн тонн ожидаем. Но продовольственную безопасность Крыма мы нисколько не потеряли", - отметил вице-премьер.

Также Рюмшин отметил, что в структуре международного экспорта зерна для Крыма в приоритете будет Сирия, но поставки будут меньше, чем в прошлом году. Насколько сократится экспорт в эту страну, он не уточнил.

Ранее в июне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в регионе впервые за 150 лет сложилась неблагоприятная погодная картина и 2020 год выдался засушливым.

В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.