"Ростелеком" и Ростех разработали проект дорожной карты по развитию сетей 5G в России

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" и Ростех разработали проект дорожной карты по реализации заключенного с правительством соглашения в целях развития сетей 5G в России, сроки создания отечественного оборудования для 5G будут определены после ее утверждения, сообщил ТАСС заместитель председателя Научно-технического совета государственной корпорации "Ростех" Александр Каширин.

Для реализации заключенного с правительством соглашения в целях развития сетей 5G в РФ и разработки соответствующей дорожной карты создан Архитектурный совет. Его сопредседателями стали директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

"Проект дорожной карты уже есть, она формируется совместно с "Ростелекомом". Когда она будет утверждена, можно будет говорить о сроках. Сейчас ждем ее согласования", - сказал Каширин, отвечая на вопрос ТАСС о сроках создания отечественного оборудования для 5G.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация может запустить пилотную зону 5G на собственном оборудовании в одном из регионов РФ в 2022-2023 гг. Первые пилотные зоны 5G на зарубежном оборудовании запустили в Москве российские мобильные операторы в 2019 году. Сообщалось, что "Билайн" тестирует возможности сетей связи пятого поколения на стадионе "Лужники", МТС - на ВДНХ, "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити", Tele2 - на Тверской улице.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".