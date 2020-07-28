Основатель сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова вошла в аппарат бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Основатель сети семейных кафе "Андерсон", предприниматель Анастасия Татулова назначена общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Приказ об этом подписал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщили во вторник ТАСС в его пресс-службе.

"Предприятия малого и среднего бизнеса больше других пострадали от действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. Татулова знает проблемы этой категории бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом РФ. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу", - сказал Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Сейчас в число общественных омбудсменов, которые оказывают поддержку федеральному бизнес-омбудсмену, входят более 40 человек, каждый из них специализируется в своей отрасли. Они занимаются рассмотрением обращений предпринимателей и выстраивают работу с профильными ведомствами.

Анастасия Татулова родилась в Северодвинске Архангельской области, в 1995 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова. В 2009 году создала сеть семейных кафе-кондитерских "Андерсон", где является управляющей. С 2017 года возглавляет комитет по женскому предпринимательству московского отделения "Опоры России".

Многим она известна по эмоциональному выступлению на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями 26 марта, через день после объявления нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Татулова просила, чтобы правительство как можно оперативнее приняло меры поддержки бизнеса, в частности, ускорило введение механизма "регуляторной гильотины" (реформа контрольно-надзорной деятельности), нормы которой должны заработать с января 2021 года.