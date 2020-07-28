В Минтрансе ожидают восстановления объемов перевозок по сети железных дорог с III квартала

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ ожидает, что постепенное восстановление объемов грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок начнется в III квартале 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

"Согласно прогнозам, постепенное восстановление объемов перевозок грузов и пассажиров на железных дорогах ожидается уже с III квартала текущего года", - сообщил Минтранс.

РЖД на фоне пандемии были вынуждены отменить международные поезда. Спрос на поездки внутри России значительно снизился с введением ограничений. С постепенным снятием ограничений РЖД восстанавливают отмененные поезда, на данный момент курсирует около 70% поездов дальнего следования относительно прошлого года. Перевозки пассажиров на сети РЖД в июне 2020 года упали на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 56,9 млн человек, ранее сообщала компания. РЖД ожидают, что падение объемов пассажирских перевозок поездами дальнего следования составит не более 30% по итогам 2020 года, сообщал журналистам замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Погрузка за январь - июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Как поясняли РЖД со ссылкой за замгендиректора холдинга Алексея Шило, погрузка в 2020 году наглядно отражает складывающуюся ситуацию на товарных рынках и подтверждает выводы экспертов относительно отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Шило в разговоре с журналистами говорил, что РЖД при этом сохраняют годовой прогноз снижения погрузки на уровне 5% и считают, что этот показатель достижим.