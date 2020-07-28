Минтруд прокомментировал слухи о заморозке пенсий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определяются федеральным законом, в соответствии с которым в 2021-2024 годах индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Позже в СМИ появилась информация о том, что этот указ позволит "заморозить" пенсии неработающим пенсионерам на ближайшие 10 лет.

"Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в федеральном законе от 3 октября 2018 года",- рассказали в ведомстве.

Так, в соответствии с законом, в 2021-2024 годах индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января следующего года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года - на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий, пояснили в министерстве.

В Минтруде заявили, что после 2024 года страховые пенсии будут расти исходя из увеличения доходов бюджета Пенсионного фонда. "При этом текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться также выше уровня инфляции, что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров",- добавили в ведомстве.