"Деловая Россия" готова помочь Пермскому краю с поисками резидентов для технопарков

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" готова помочь Пермскому краю найти резидентов для строящихся технопарков на территории региона. Об этом во вторник на совещании с врио главы края Дмитрием Махониным сообщил президент организации Павел Титов.

"Как предприниматели мы согласны, что потенциал Перми недооценен как раз в области несырьевой экономики и реального сектора. Мы ["Деловая Россия"] можем взять на себя роль "окна" для Перми в федеральную деловую повестку, это как соединение нашей повестки по экономической политике, так и по деловым проектам. Мы тут можем послужить неким ресурсом для заполнения технопарков, которые строятся на вашей территории" , - сказал он.

В Перми в настоящее время работают два технопарка - "Технопарк Пермь" и "Morion Digital", в Нытве ведется строительство индустриального "Промтехнопарка", который должен открыться в конце 2020 года, к 2021 году в Култаеве также должен появиться индустриальный технопарк. Также в планах у властей Пермского края создать технопарк на территории предприятия "Мотовилихинские заводы", находящегося в стадии банкротства, что позволит ему получить налоговые преференции и льготы и выйти из сложившейся ситуации.

"Деловая Россия" - общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 5 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях "Деловой России" - около 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий - порядка 2,8 трлн руб. "Деловая Россия" представлена во всех 85 субъектах РФ и включает в себя 48 комитетов.