Минтруд предложил "прямые выплаты" для больничных и пособий по материнству по всей стране

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить механизм прямых выплат для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что сейчас для этих выплат в ряде регионов используется "зачетный" принцип, когда работодатель платит работникам эти пособия за свой счет, а в дальнейшем сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования (ФСС) уменьшается пропорционально произведенным работникам выплатам.

"Механизм прямых выплат позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам", - рассказали в Минтруде.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, во время пандемии механизм прямых выплат был использован для оплаты больничных по карантину для граждан старше 65 лет и для прибывающих из-за границы.

"Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении", - подчеркнул Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). "Упростится процедура и для работодателей. Законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами", - добавили в министерстве.