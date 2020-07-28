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В Китае началось строительство южного участка газопровода "Восточный маршрут"

Инженерные работы начались с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы, сообщает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 28 июля. КНР во вторник начала строительство южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут" (продолжение газопровода "Сила Сибири"), который соединит уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Инженерные работы по строительству южного участка газопровода начались с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы.

Ранее агентство сообщало, что за первые шесть месяцев эксплуатации северного участка, соединяющего северо-восточные провинции КНР Хэйлунцзян и Цзилинь, Россия поставила в Китай по газопроводу 1,58 млрд кубометров природного газа

Импорт углеводородов в КНР по северному участку "Восточного маршрута" начался в декабре 2019 года. Соответствующий договор был подписан между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) еще в мае 2014 года. Он заключен на 30 лет и предполагает поставку до 5 млрд куб. м в 2020 году и 38 млрд кубометров ежегодно - с 2024 года.

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