МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% - до 2,848 млн пассажиров в годовом выражении. Это следует из данных Росавиации.

При этом на международных направлениях авиакомпании перевезли лишь 40 тыс. пассажиров (это 0,7% от уровня прошлого июня). На внутренних направлениях пассажиропоток сократился на 59,4% - до 2,8 млн пассажиров.

Авиакомпания S7 уже третий месяц подряд остается крупнейшей российской авиакомпанией: в июне она перевезла 677 тыс. пассажиров (снижение на 49,3%), "Аэрофлот" перевез только 16% (или 522 тыс.) пассажиров от уровня прошлого года. Авиакомпания "Победа" сократила перевозки на 51,5% - до 439 тыс. пассажиров, Utair - на 73,1%, до 200 тыс. пассажиров, "Россия" - на 85,3% - до 198 тыс. пассажиров. При этом в сумме топ-5 крупнейших авиакомпаний снизили объемы перевозок в июне более чем на 70% - до 2 млн пассажиров.

За январь - июнь пассажиропоток авиакомпаний снизился на 51,8% по сравнению с январем - июнем 2019 года и составил 27,8 млн пассажиров.