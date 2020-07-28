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Минпросвещения: к обеспечению школ горячим питанием с 1 сентября готовы 58 регионов

Такие данные по состоянию на 15 июля привел замдиректора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса ведомства Андрей Родионов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Готовность к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября показали 58 субъектов РФ. Об этом сообщил во вторник заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрей Родионов.

"По состоянию на 15 июля пул субъектов, которые готовы к обеспечению [детей] горячим питанием с 1 сентября, составляет 58 субъектов", - сказал Родионов в ходе Всероссийского онлайн-форума "Про питание", посвященного вопросам организации школьного питания в стране.

Он добавил, что непосредственно в программу вошли 57 регионов, так как один субъект РФ заявку на участие не подал. "Это их право, каждый субъект самостоятельно определяет свою политику в тех или иных мероприятиях", - пояснил Родионов.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

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