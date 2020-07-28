Мост через Зею в Благовещенске планируют сдать раньше срока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Подрядная организация, приступившая к строительству автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, планирует завершить работы раньше намеченного срока. Об этом во вторник журналиста сообщил главный инженер ГКУ "Амурупрадор" Дмитрий Долгий.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске в 2020 году. Госконтракт на строительство заключен с "УСК "Мост", которая ранее занималась возведением моста через Амур, соединяющего Россию и Китай.

"Идем в графике, контракт заключен до конца 2024 года. Но ожидаем, что темпы будут увеличены, и объект сдадим раньше намеченного срока. На сегодня объем работ сделан даже больший, чем запланировано, то есть идем с опережением графика", - сказал Долгий. Он отметил, что темпы будут увеличены и за счет финансирования - до конца года из федерального бюджета поступят 4,6 млрд рублей.

Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - 9 км, из которых 2 км - мостовая часть, 7 - подходы. Строительство ведется в километре от существующего моста.

По проекту строительство моста завершат за 42 месяца, подрядчик намерен выполнить работы за 30 месяцев, открыть движение планируется в конце 2022 года. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%.

Это будет второй мост через Зею. В июне было открыто автомобильное движение по единственному пока мосту через эту реку после ремонта. Из-за его повреждений в апреле вводился локальный режим ЧС, движение приостанавливалось. Этот мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь проходит через город Свободный и дает крюк в 300 км.